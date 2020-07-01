Голосование по Конституции завершилось в Томской области

Центральная избирательная комиссия сообщила об окончании последнего дня голосования по поправкам в Конституцию РФ в Томской области.

По данным ведомства, 1 июля в регионе работали 773 избирательных участка. Явка в регионе за два часа до завершения последнего дня голосования превысила 43%. К 10:00 по местному времени в голосовании приняли участие 34,64% населения Томской области.

Центральная избирательная комиссия уже успела обработать 3,17% бюллетеней избирателей. По данным ведомства, за поправки в Основной закон страны проголосовали 70,27% россиян, против — 28,69%. Общероссийское голосование по конституции РФ проходило в период с 25 июня по 1 июля.