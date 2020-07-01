Член ОП РФ Комков назвал экзит-поллы оппозиции диванной социологией

Михаил Кац опубликовал результаты экзит-полла движения «Гражданское сообщество», согласно которому в Петербурге 58 процентов избирателей якобы проголосовали против изменения Конституции, и только 42% высказались «за».

Член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков в беседе с ИА «Политика сегодня» не согласился с такими «итогами». Уже всем очевидно, что россияне в целом поддерживают предложенные поправки в Конституцию. Хотя есть и те, кто голосует «против», но в основном голоса отдаются «за», напомнил он.

Поэтому, по его словам, оппозиция и делает эти вбросы: все голосуют против, а результат, который будет потом представлен – это фальсификация итогов голосования со стороны государства.

«Это все называется манипулятивной технологией, это информационная война», — добавил Комков.

При этом эксперт отметил, что характеристиками фейка или дезинформации является, во-первых, анонимность — отсутствие источника, который можно было бы проверить. А во-вторых, если речь идет о социологии, задается вопрос о технологии проведения опроса, о квотной выборке, либо о гендерном распределении. Авторы подобных исследований в ответ на эти вопросы обычно деликатно молчат. Они используют манипулятивную технологию, проводя опросы в неких сетевых группах и пытаясь выдать это за правду, навязать свое мнение в последние часы голосования.

«Такая технология была в 1999 году, которая помогла СПС (Союзу правых сил), поднять процент, когда экзит-полл под конец голосования начал показывать, что голосуют за СПС, люди встали и пошли за него голосовать», — напомнил политик.

Проведение опросов, добавил Комков, это очень долгий путь, требующий соблюдения методических рекомендаций. Если бы оппозиция действительно проводила опросы у избирательных участков, было бы какое-то количество точек опроса, их было бы видно – стояли бы люди с табличками, с опознавательными знаками, бейджами. Была бы методика, какой-то определенный шаг опроса, когда, допустим, опрашивается каждый пятый. Кроме того, проведение экзит-полла должно быть согласовано с избирательными комиссиями.

«Поэтому все остальное называется "диванная социология", которая формируется, может быть, как группа сторонников против чего-то, и они проводят опрос у себя на странице в социальных сетях, — добавил Константин Комков. — Понятно, что эти участники группы против и проголосуют. Понятно, что скорее всего это будет негативный результат. Мы понимаем, что это есть манипуляция. Но это выдается потом за социологию».

С Константином Комковым согласился и депутат петербургского Заксобрания Анатолий Дроздов, который заявил ИА «Политика сегодня», что оппозиция, «проигрывая» голосование по изменению Конституции, уже не знает, как изменить ситуацию, и занимается откровенными провокациями.

Какие-то молодые люди явились на избирательный участок в Калининском районе и попытались прямо на его территории устроить опрос. Двое других хотели устроить видеосъемку на участке, а когда у них попросили показать регистрацию, начали кричать, что им не дают проголосовать, нарушают их права.

«Это даже не протест, это провокации с фейковыми добавками. Все эти цифры… Я еще раз повторюсь, я не просто думаю, я уверен в том, что они говорят неправду. Они хотят навести какой-то хаос, темную какую-то водичку чтобы там что-то половить…»

При этом Дроздов добавил, что сам посетил множество избирательных участков в Калининском районе, лично беседовал с председателями комиссий, с избирателями, и может подтвердить — граждане старшего поколения и молодежь, понимают, что поправки в Конституцию РФ призваны улучшить жизнь россиян, и в большинстве все голосуют за них.

И действия оппозиции, которая в последние часы голосования организовывает подобные вбросы и провокации, по мнению депутата, никак не отразится на результатах голосования.