Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

 Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

 Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
16:46   1 Июля 2020
Общество

ЦИК сообщил предварительные итоги голосования по данным 2,7% протоколов

ЦИК сообщил предварительные итоги голосования по данным 2,7% протоколов

Согласно предварительным данным Центризбиркома, за поправки к Конституции выступили 70,04% избирателей, против проголосовали 28,93%.

Финальный день голосования по поправкам в Конституцию РФ стартовал 1 июля в 08:00 часов. По данным 2,7% протоколов за поправки проголосовали 70,04% избирателей, против выступили 28,93% граждан, сообщает ЦИК. Предварительное голосование началось с 25 июня. Жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать электронно. Не успевшие отдать голос могут сделать это очно на избирательных участках.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#поправки #конституция #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...