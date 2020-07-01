ЦИК сообщил предварительные итоги голосования по данным 2,7% протоколов

Согласно предварительным данным Центризбиркома, за поправки к Конституции выступили 70,04% избирателей, против проголосовали 28,93%.

Финальный день голосования по поправкам в Конституцию РФ стартовал 1 июля в 08:00 часов. По данным 2,7% протоколов за поправки проголосовали 70,04% избирателей, против выступили 28,93% граждан, сообщает ЦИК. Предварительное голосование началось с 25 июня. Жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать электронно. Не успевшие отдать голос могут сделать это очно на избирательных участках.