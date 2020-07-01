Сотрудники избирательного участка в Петербурге рассказали о провокациях на голосовании

Сообщение об экзитпольщице, которую якобы не пустили на УИК №934 Петербурга, появилось в Сети. Председатель избирательного участка Екатерина Тимофеева прокомментировала эту информацию.

Жительница Петербурга пришла на участок для голосования, отдала свой голос по поправкам к Конституции РФ, а затем начала проводить агитацию прямо на территории участка, рассказала Тимофеева в беседе с корреспондентом "Невских новостей". Согласно российскому законодательству, агитационная работа запрещена на расстоянии до 50 метров от избирательных участков, напомнила председатель УИК № 934. По ее словам, девушку впустили на участок для процедуры голосования, но для проведения агитации. Ее попросили отойти на 50 метров.

Также в Сети появились "опросы" от российских "оппозиционеров", сомнительные результаты которых публикует Telegram-канал "Пивоваров". Однако редакция "Невских новостей" посетила несколько избирательных участков и не выявила значительного числа интервьюеров.