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 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

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 Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

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16:41   1 Июля 2020
Общество

Сотрудники избирательного участка в Петербурге рассказали о провокациях на голосовании

Сотрудники избирательного участка в Петербурге рассказали о провокациях на голосовании

Сообщение об экзитпольщице, которую якобы не пустили на УИК №934 Петербурга, появилось в Сети. Председатель избирательного участка Екатерина Тимофеева прокомментировала эту информацию.

Жительница Петербурга пришла на участок для голосования, отдала свой голос по поправкам к Конституции РФ, а затем начала проводить агитацию прямо на территории участка, рассказала Тимофеева в беседе с корреспондентом "Невских новостей". Согласно российскому законодательству, агитационная работа запрещена на расстоянии до 50 метров от избирательных участков, напомнила председатель УИК № 934. По ее словам, девушку впустили на участок для процедуры голосования, но для проведения агитации. Ее попросили отойти на 50 метров.

Также в Сети появились "опросы" от российских "оппозиционеров", сомнительные результаты которых публикует Telegram-канал "Пивоваров". Однако редакция "Невских новостей" посетила несколько избирательных участков и не выявила значительного числа интервьюеров.

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Автор: Ирина Большунова
#петербург #конституция #Голосование2020

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