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 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

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 Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

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16:38   1 Июля 2020
Общество

Глава Кубани со своей семьей принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ

Глава Кубани со своей семьей принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, пишут СМИ.

Кубанский губернатор стал последним региональным руководителем, отдавшим свой голос в ходе плебисцита, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что вместе с ним на избирательный участок пришла его семья. Кондратьев выразил благодарность населению края за активность, отметив важность участия в голосовании и выражения своей позиции.

Голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено президентом страны Владимиром Путиным на период с 25 июня по 1 июля. Сегодня — основной день плебисцита, когда граждане могут выразить свое отношение по вопросу изменений в Основной закон государства.

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Автор: Юлия Яковлева
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