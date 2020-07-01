Глава Кубани со своей семьей принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, пишут СМИ.

Кубанский губернатор стал последним региональным руководителем, отдавшим свой голос в ходе плебисцита, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что вместе с ним на избирательный участок пришла его семья. Кондратьев выразил благодарность населению края за активность, отметив важность участия в голосовании и выражения своей позиции.

Голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено президентом страны Владимиром Путиным на период с 25 июня по 1 июля. Сегодня — основной день плебисцита, когда граждане могут выразить свое отношение по вопросу изменений в Основной закон государства.