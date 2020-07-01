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ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
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 Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

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 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

 Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
16:36   1 Июля 2020
Политика

Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции

Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции

Голосование по поправкам к Конституции России вызвало серьезный ажиотаж в обществе. По данным ЦИК, на 16:00 всего 71,27% проголосовавших граждан поддержали предложенные изменения в Основном законе.

Обнародованные данные основываются на результатах обработки 1,86% протоколов.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции проводится с 25 июня по 1 июля. Избирательные комиссии работают по 12 часов с 8 утра. Принять участие в голосовании могут все граждане России в возрасте от 18 лет.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #конституция #Голосование2020

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