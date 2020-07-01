Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции

Голосование по поправкам к Конституции России вызвало серьезный ажиотаж в обществе. По данным ЦИК, на 16:00 всего 71,27% проголосовавших граждан поддержали предложенные изменения в Основном законе.

Обнародованные данные основываются на результатах обработки 1,86% протоколов.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции проводится с 25 июня по 1 июля. Избирательные комиссии работают по 12 часов с 8 утра. Принять участие в голосовании могут все граждане России в возрасте от 18 лет.