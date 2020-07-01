Малькевич рассказал об угрозах в адрес наблюдателя на голосовании по поправкам Кирюхиной

Неизвестные лица угрожают члену Общественной палаты (ОП) России Наталье Кирюхиной за участие в наблюдательной комиссии на голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Представитель ОП Севастополя Наталья Кирюхина, являющаяся наблюдателем на голосовании, получила угрозы физической расправы, заявил Малькевич. Он подчеркнул, что в связи с давлением в правоохранительные органы было подано соответствующее заявление. Глава ФЗНЦ отметил, что Кирюхина совместно с ним ранее участвовала в круглом столе в Симферополе, в ходе которого обсуждался вопрос деятельности на полуострове прозападных НКО, ведущих пропаганду за "возвращение" Крыма в состав Украины.

Официальный ресурс Общественной палаты, а также сайт проекта "фейкам.нет" подверглись мощным DDoS-атакам, ранее сообщил Малькевич, передает ФАН. За организацией подобных действий могут стоять те, кому мешали порталы, регулярно развенчивающие фейки и вбросы СМИ-иноагентов, считает глава ФЗНЦ.