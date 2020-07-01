Граждане России в Германии проголосовали по поправкам к Конституции

Участки для голосования по поправкам к Конституции России были открыты в шести крупных городах Германии. По данным посольств, днем 1 июля россиянам было выдано около 4 тысяч бюллетеней.

Избирательные участки для организации голосования по поправкам к Конституции России открыли на площадях российских дипмиссий в шести крупных городах Германии: Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Лейпциге и Бонне. К трем часам дня проголосовали 3650 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в посольстве.

Голосование идет достаточно активно, сотрудники участков следят за безопасностью россиян. Каждому голосующему выдают индивидуальные средства защиты и одноразовую ручку. В данный момент у посольства России в Германии образовалась небольшая очередь.