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16:32   1 Июля 2020
Общество

Граждане России в Германии проголосовали по поправкам к Конституции

Граждане России в Германии проголосовали по поправкам к Конституции

Участки для голосования по поправкам к Конституции России были открыты в шести крупных городах Германии. По данным посольств, днем 1 июля россиянам было выдано около 4 тысяч бюллетеней.

Избирательные участки для организации голосования по поправкам к Конституции России открыли на площадях российских дипмиссий в шести крупных городах Германии: Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Лейпциге и Бонне. К трем часам дня проголосовали 3650 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в посольстве.

Голосование идет достаточно активно, сотрудники участков следят за безопасностью россиян. Каждому голосующему выдают индивидуальные средства защиты и одноразовую ручку. В данный момент у посольства России в Германии образовалась небольшая очередь.

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Автор: Василий Пименов
#россия #германия #посольство #Голосование2020

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