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ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

 Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве
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16:27   1 Июля 2020
Общество

МГИК опроверг фейк о повторном голосовании на одном из участков

МГИК опроверг фейк о повторном голосовании на одном из участков

Сообщение о москвиче, который не смог проголосовать на УИК №2288, оказалось недостоверным. Мосгоризбирком проверил появившуюся информацию.

Представители МГИК связались с председателем УИК №2288, который отметил, что указанный гражданин вообще не появлялся на участке.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. В нем принимают участие граждане России в возрасте от 18 лет. Проголосовать они могут на избирательных участках, работающих по 12 часов с 8:00 утра.

Проголосовать по поправкам предлагается россиянам, находящимся сейчас за рубежом. Отмечается, что других странах голосование проходит в спокойном режиме.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #конституция #Голосование2020

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