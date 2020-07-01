МГИК опроверг фейк о повторном голосовании на одном из участков

Сообщение о москвиче, который не смог проголосовать на УИК №2288, оказалось недостоверным. Мосгоризбирком проверил появившуюся информацию.

Представители МГИК связались с председателем УИК №2288, который отметил, что указанный гражданин вообще не появлялся на участке.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. В нем принимают участие граждане России в возрасте от 18 лет. Проголосовать они могут на избирательных участках, работающих по 12 часов с 8:00 утра.

Проголосовать по поправкам предлагается россиянам, находящимся сейчас за рубежом. Отмечается, что других странах голосование проходит в спокойном режиме.