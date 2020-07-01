Перечислены штрафы и наказания для нарушителей на голосовании по Конституции

Лицам, пытающимся нарушить ход работы избирательных участков во время голосования по поправкам к Конституции РФ, могут грозить крупные штрафы или даже лишение свободы.

С начала общероссийского голосования 25 июня фиксировалось множество вбросов о якобы нарушениях в избирательной системе страны. Фейки были призваны дискредитировать весь процесс и сформировать негативную повестку. Некоторые лица и вовсе были готовы пойти на деяния, за которые полагается уголовная и административная ответственность, пишет "ПолитЭксперт".

Согласно статье 5.69 КоАП РФ, злоумышленники могут заплатить штраф до 5 тыс. рублей за попытку срыва работы комиссии на УИК. Под этот пункт подходит и скандальное поведение на участках. За махинации с бюллетенями предусмотрено взыскание до 30 тысяч рублей. ЦИК уже столкнулся с намеренной попыткой повторного голосования. Если бы какой-нибудь гражданин попытался сделать это трижды, то он мог бы быть лишен свободы сроком до четырех лет.

Агитация граждан к тому или иному выбору чревата штрафом в 1500 тыс. рублей. Передача листовок с призывами во время режима самоизоляции по коронавирусу может быть трактована как его нарушение. За это в Петербурге предусмотрено взыскание еще в 4 тыс. рублей.

Лица, призывающие к незаконным акциям, могут получить штраф до 20 тыс. рублей. Административная ответственность по ст. 20.2 КоАП РФ предусмотрена за нарушение правил проведения массовых мероприятий не более двух раз в течение 180 дней. При участии или организации несанкционированной акции больше двух раз предусмотрена уголовная ответственность по ст. 212.2 УК РФ, что грозит тюремным сроком до 5 лет.

Попытка уничтожения информационных материалов о всероссийском голосовании грозит штрафом от 500 до 1000 рублей. Эти действия могут расцениваться как мелкое хулиганство, а это еще 1000 рублей.