ЦИК назвал процент москвичей, которые проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Почти 50% жителей Москвы приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ по состоянию на 16:00, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Всероссийское голосование по Конституции РФ завершается 1 июля. Россияне могли поучаствовать в мероприятии с 25 июня. Жители некоторых регионов и граждане РФ, которые находятся за рубежом могли проголосовать по поправкам дистанционно.

Внести дополнения к Основному закону предложил глава государства Владимир Путин. Он обратил особое внимание на то, что поправки к Конституции РФ примут только в том случае, если их примут россияне.