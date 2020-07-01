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ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

 Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве
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16:18   1 Июля 2020
Общество

ЦИК назвал процент москвичей, которые проголосовали по поправкам к Конституции РФ

ЦИК назвал процент москвичей, которые проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Почти 50% жителей Москвы приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ по состоянию на 16:00, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Всероссийское голосование по Конституции РФ завершается 1 июля. Россияне могли поучаствовать в мероприятии с 25 июня. Жители некоторых регионов и граждане РФ, которые находятся за рубежом могли проголосовать по поправкам дистанционно.

Внести дополнения к Основному закону предложил глава государства Владимир Путин. Он обратил особое внимание на то, что поправки к Конституции РФ примут только в том случае, если их примут россияне.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #цик #конституция #Голосование2020

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