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ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

 Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

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16:10   1 Июля 2020
Политика

Общественный штаб и МГИК опровергли несанкционированный доступ к сейфам с бюллетенями

Общественный штаб и МГИК опровергли несанкционированный доступ к сейфам с бюллетенями

Общественный штаб не выявил нарушений во вскрытии опечатанного сейфа с бюллетенями в УИК №401 в Москве.

Член УИК Анна Колпина сообщила, что нужно аннулировать результаты, так как есть опасения по поводу подмены бюллетеней на УИК №401.

Общественный штаб и МГИК прокомментировали ситуацию и опровергли сообщение о несанкционированном доступе. Работа с сейфом проводилась под видеокамерами. Председатель УИК Александра Клюхина брала список участников голосования, затем его опять поместили в сейф и снова опечатали, пишет ФАН. Правила нарушены не были, однако в любой спорной ситуации решение по бюллетеням выносят после завершения голосования.

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Автор: Илья Романович
#россия #конституция #Голосование2020

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