Общественный штаб и МГИК опровергли несанкционированный доступ к сейфам с бюллетенями

Общественный штаб не выявил нарушений во вскрытии опечатанного сейфа с бюллетенями в УИК №401 в Москве.

Член УИК Анна Колпина сообщила, что нужно аннулировать результаты, так как есть опасения по поводу подмены бюллетеней на УИК №401.

Общественный штаб и МГИК прокомментировали ситуацию и опровергли сообщение о несанкционированном доступе. Работа с сейфом проводилась под видеокамерами. Председатель УИК Александра Клюхина брала список участников голосования, затем его опять поместили в сейф и снова опечатали, пишет ФАН. Правила нарушены не были, однако в любой спорной ситуации решение по бюллетеням выносят после завершения голосования.