Краснянский назвал преступлением тройное голосование россиянки в Израиле

Проживающая в Израиле гражданка России Яэль Ильински, которая сама рассказала в социальных сетях, что ей удалось трижды принять участие в голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, может понести ответственность за незаконное получение двух бюллетеней.

Об этом в среду, 1 июля, заявил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский в ходе организованного Медиагруппой «Патриот» обсуждения всероссийского голосования.

Напомним, о тройном голосовании россиянки в Израиле – путем электронного голосования, в российском посольстве в Тель-Авиве и в российском консульстве в Хайфе – стало известно 29 июня. Сама Ильински заявила, что таким образом хотела проверить систему голосования, однако сотрудники российского МИД, члены Центризбиркома и юристы, комментируя произошедшее, отметили, что она осознанно совершила преступление, за которое может понести наказание вплоть до лишения свободы.

«Это преступление, поскольку бюллетень был получен незаконно более двух раз. (Ильински) может понести ответственность 142.2 УК РФ», — добавил со своей стороны Дмитрий Краснянский.

По его словам, в данном случае, было совершено преступление против государства, а потерпевшими являются все граждане России.

«Инициировать дело может прокурор. Вполне достаточно публикации в СМИ, прокуратура и СК могут отреагировать», — подчеркнул член Санкт-петербургской избирательной комиссии с правом голоса.

Также, комментируя критику со стороны Запада проходящего в РФ многодневного голосования по изменению Основного закона, эксперт заявил, что мы не должны никого учить, нужно просто делать свое дело, показывать на своем примере и, если кто-то оценит эффективность наших методов, может перенять и использовать этот опыт.