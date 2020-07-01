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ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

 Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве
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15:56   1 Июля 2020
Политика

Путин уверен в безопасности избирательных участков для голосования по поправкам

Путин уверен в безопасности избирательных участков для голосования по поправкам

Президент России Владимир Путин пришел на голосование по поправкам к Конституции РФ без маски и перчаток, потому что уверен в безопасности избирательных участков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер полностью доверяет предпринимаемым на избирательных участках мерам для нераспространения коронавируса. Кроме того, помещение, в котором проходит голосование, заранее прокварцевали, сообщает "Подъем".

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Автор: Василий Пименов
#путин #песков #конституция #коронавирус #Голосование2020

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