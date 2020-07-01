Путин уверен в безопасности избирательных участков для голосования по поправкам

Президент России Владимир Путин пришел на голосование по поправкам к Конституции РФ без маски и перчаток, потому что уверен в безопасности избирательных участков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер полностью доверяет предпринимаемым на избирательных участках мерам для нераспространения коронавируса. Кроме того, помещение, в котором проходит голосование, заранее прокварцевали, сообщает "Подъем".