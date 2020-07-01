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ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

 Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве
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15:55   1 Июля 2020
Общество

ЦИК после обработки 3,16% протоколов обнародовал данные о голосовании в Амурской области

ЦИК после обработки 3,16% протоколов обнародовал данные о голосовании в Амурской области

Специалисты продолжают обрабатывать протоколы, полученные в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ в Амурской области. Первые данные озвучил ЦИК РФ.

В регионе обработали 3,16% протоколов. Так, 71,61% жителей Амурской области высказались в поддержку поправок в Основной закон страны. Против выступили 27,67% граждан. Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня. Оно завершится 1 июля в 20:00 по местному времени регионов.

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Автор: Яна Либерман
#цик #амурская область #Голосование2020

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