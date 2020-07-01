ЦИК после обработки 3,16% протоколов обнародовал данные о голосовании в Амурской области

Специалисты продолжают обрабатывать протоколы, полученные в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ в Амурской области. Первые данные озвучил ЦИК РФ.

В регионе обработали 3,16% протоколов. Так, 71,61% жителей Амурской области высказались в поддержку поправок в Основной закон страны. Против выступили 27,67% граждан. Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня. Оно завершится 1 июля в 20:00 по местному времени регионов.