Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

 Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

Марков: "Нет!" добивается, чтобы в РФ был президент-марионетка иностранных сил

 Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
15:49   1 Июля 2020
Политика

Почти 900 тысяч жителей Ленобласти проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Почти 900 тысяч жителей Ленобласти проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Ленинградской области составила 65,56% по состоянию на 15:00. Об этом рассказали в Леноблизбиркоме.

По словам председателя Леноблизбиркома Михаила Лебединского, за все время голосования в региональный избирком не поступило ни одной жалобы. Кроме того, он отметил, что периодически появляются информационные вбросы о нарушениях, однако они не подтверждаются.

В среду, 1 июля, по всей России проходит основной день голосования по поправкам к Конституции РФ. Явка избирателей на 14:00 по московскому времени, по данным ЦИК, составила 59,60%.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...