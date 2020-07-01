Почти 900 тысяч жителей Ленобласти проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Ленинградской области составила 65,56% по состоянию на 15:00. Об этом рассказали в Леноблизбиркоме.

По словам председателя Леноблизбиркома Михаила Лебединского, за все время голосования в региональный избирком не поступило ни одной жалобы. Кроме того, он отметил, что периодически появляются информационные вбросы о нарушениях, однако они не подтверждаются.

В среду, 1 июля, по всей России проходит основной день голосования по поправкам к Конституции РФ. Явка избирателей на 14:00 по московскому времени, по данным ЦИК, составила 59,60%.