Политтехнолог заявил, что Дальний Восток голосовал осмысленно

Первыми проголосовали по поправкам к Конституции жители Дальнего Востока. Явка в Хабаровском крае составила 41,68%. По мнению политтехнолога Даниила Ермилова, жители региона голосовали "осмысленно".

Граждане показали свою вовлеченность в вопрос о дополнениях к Основному закону страны. Около месяца назад настроения кардинально отличались, отметил представитель Российской ассоциации политконсультантов в ДФО в беседе с изданием Nation News. Он подчеркнул, что люди самостоятельно искали разъяснения по интересующим их поправкам.

"Что это за поправка, и как она отразится в том числе на жизни всего Дальнего Востока и Хабаровского края", — объяснил эксперт.

Благодаря федеральным СМИ жители Хабаровского края смогли понять смысл поправок, а после лично уточнить возникающие у них вопросы. По словам Ермилова, дальневосточники — это одни из самых трезвомыслящих граждан. За последние шесть месяцев они стали меньше репостить и комментировать, и больше вдумчиво читать.

Методика "гнать палкой" в Хабаровском крае не применялась, заявил политтехнолог. По его словам, граждане самостоятельно взвесили все "за" и "против", и только после этого отправились на избирательные участки. В трех районах края явка на 18:00 превысила 60%, всего по региону она составила 41,68%.