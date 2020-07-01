ЦИК указал на западное вмешательство в процесс голосования по Конституции РФ

Западные силы вмешиваются в ход проведения голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды" сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко.

По словам эксперта, в избирательном процессе по Конституции страны не обошлось без негативного влияния Запада. Видимо зарубежных деятелей не устраивает успешность голосования в России. Поэтому многие оппозиционеры оперируют фейками об организации участков для голосования в багажниках автомобилей. Однако стоит обратить внимание на выборы в западных странах, где избирательные участки находятся в супермаркетах, бассейнах и других необычных местах.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля 2020 года включительно. Время проведения с 8:00 до 20:00 по местному времени.