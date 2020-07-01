Пускают домой с удовольствием. Как проходит надомное голосование в Москве

Надомное голосование пользуется большим спросом среди москвичей. Об этом корреспонденту «Политика сегодня» сообщили члены московской участковой избирательной комиссии № 183.

«Люди сами подают нам заявку, малоподвижные люди, инвалиды. Они с удовольствием нас пускают и принимают участие в голосовании», — рассказала член УИК Марина Валентиновна.

Подать заявку на голосование на дому может любой гражданин. Причем указывать причину вызова не обязательно. Чаще всего такой формой голосования пользуются пенсионеры, инвалиды, и те граждане, которым по каким-либо обстоятельствам удобнее проголосовать дома.

Некоторые жители, увидев на улице сотрудников участковой комиссии с урнами для бюллетеней, пытаются проголосовать, как говорится, не отходя от кассы. Однако это запрещено.

По словам Марины Валентиновны, раньше для предотвращения различных провокаций и обеспечения безопасности к ним прикрепляли сотрудников полиции. Она отметила, что за время голосования по поправкам в Конституцию РФ, им не приходилось сталкиваться с какими-либо провокациями.

«Раньше, когда голосование длилось один день, с нами ходили полицейские. А сейчас сами ходим, потому что общероссийское голосование длится неделю. Мы социальные работники, трудимся в своем районе, знаем всех бабушек. Поэтому приходим, общаемся с избирателями, нормально все», — рассказала сотрудник УИК.

Члены УИК работают в перчатках и масках. Сами избиратели тоже соблюдают санитарные нормы и даже на дому голосуют в СИЗ.