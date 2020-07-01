Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

 Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции

Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

 Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции

Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
16:25   1 Июля 2020
Россия

Пускают домой с удовольствием. Как проходит надомное голосование в Москве

Пускают домой с удовольствием. Как проходит надомное голосование в Москве

Надомное голосование пользуется большим спросом среди москвичей. Об этом корреспонденту «Политика сегодня» сообщили члены московской участковой избирательной комиссии № 183.

«Люди сами подают нам заявку, малоподвижные люди, инвалиды. Они с удовольствием нас пускают и принимают участие в голосовании», — рассказала член УИК Марина Валентиновна.

Подать заявку на голосование на дому может любой гражданин. Причем указывать причину вызова не обязательно. Чаще всего такой формой голосования пользуются пенсионеры, инвалиды, и те граждане, которым по каким-либо обстоятельствам удобнее проголосовать дома.

Некоторые жители, увидев на улице сотрудников участковой комиссии с урнами для бюллетеней, пытаются проголосовать, как говорится, не отходя от кассы. Однако это запрещено.

По словам Марины Валентиновны, раньше для предотвращения различных провокаций и обеспечения безопасности к ним прикрепляли сотрудников полиции. Она отметила, что за время голосования по поправкам в Конституцию РФ, им не приходилось сталкиваться с какими-либо провокациями.

«Раньше, когда голосование длилось один день, с нами ходили полицейские. А сейчас сами ходим, потому что общероссийское голосование длится неделю. Мы социальные работники, трудимся в своем районе, знаем всех бабушек. Поэтому приходим, общаемся с избирателями, нормально все», — рассказала сотрудник УИК.

Члены УИК работают в перчатках и масках. Сами избиратели тоже соблюдают санитарные нормы и даже на дому голосуют в СИЗ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Карина Азоян
#москва #голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...