Глава ЦИК призвала вызывать полицию в случае конфликтов на голосовании по Конституции

В крайнем случае необходимо вызывать полицию для разрешения конфликтов на участках, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходит в период с 25 июня по 1 июля. Дата была утверждена президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер решил обезопасить граждан от заболевания коронавирусной инфекцией и перенес мероприятие с 22 апреля на 1 июля. Голосование длится в течение недели, чтобы все граждане могли спокойно посетить избирательные участки и проявить гражданскую позицию.