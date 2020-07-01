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ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

 Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции

Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

 Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции

Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
15:42   1 Июля 2020
Общество

Глава ЦИК призвала вызывать полицию в случае конфликтов на голосовании по Конституции

Глава ЦИК призвала вызывать полицию в случае конфликтов на голосовании по Конституции

В крайнем случае необходимо вызывать полицию для разрешения конфликтов на участках, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходит в период с 25 июня по 1 июля. Дата была утверждена президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер решил обезопасить граждан от заболевания коронавирусной инфекцией и перенес мероприятие с 22 апреля на 1 июля. Голосование длится в течение недели, чтобы все граждане могли спокойно посетить избирательные участки и проявить гражданскую позицию.

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Автор: Кристина Мокроусова
#цик #участок #Голосование2020

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