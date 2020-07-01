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ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

 Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции

Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции
Трамп признался, что его все больше злит Китай

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 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
15:31   1 Июля 2020
Общество

ЦИК опубликовала предварительные итоги голосования в Забайкалье и Якутии

ЦИК опубликовала предварительные итоги голосования в Забайкалье и Якутии

Голосование по поправкам в Основной закон Российской Федерации закончилось в нескольких регионах. Специалисты уже подсчитали голоса, которые отдали российские граждане в Якутии и Забайкалье.

По данным ЦИК, по результатам голосования 70,49% жителей Забайкалья поддержали изменения в главном законе страны. Против же высказались 28,22%. Среди якутских жителей 65,35% граждан отдали свой голос за поправки в Конституцию, против нововведений высказались 33,04%.

Добавим, в Российской Федерации с 25 по 30 июня проходило досрочное голосование по вопросу изменений в Основной закон страны. Всероссийский день голосования, официально объявленный выходным днем, проходит сегодня, 1 июля.

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Автор: Руслан Неглинный
#якутия #забайкалье #Голосование2020

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