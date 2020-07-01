Голосование по поправкам в Основной закон Российской Федерации закончилось в нескольких регионах. Специалисты уже подсчитали голоса, которые отдали российские граждане в Якутии и Забайкалье.

По данным ЦИК, по результатам голосования 70,49% жителей Забайкалья поддержали изменения в главном законе страны. Против же высказались 28,22%. Среди якутских жителей 65,35% граждан отдали свой голос за поправки в Конституцию, против нововведений высказались 33,04%.

Добавим, в Российской Федерации с 25 по 30 июня проходило досрочное голосование по вопросу изменений в Основной закон страны. Всероссийский день голосования, официально объявленный выходным днем, проходит сегодня, 1 июля.