Кинолента "Шугалей-2" должна получить широкое распространение за границей, чтобы иностранные граждане знали о хаосе, который творится на территории Ливии. Об этом заявил финский политолог Йохан Бекман.

Продолжение истории о нелегкой судьбе двух российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, заточенных в ливийской тюрьме, скоро выйдет на экраны. Россиян в 2019 году незаконно задержали в североафриканской стране и бросили в неофициальную тюрьму, не предъявив никаких обвинений. Создатели фильма "Шугалей" пообещали, что вторая часть картины будет еще более захватывающая, чем первая.

Йохан Бекман в комментарии iReactor рассказал, что посмотрел первую часть "Шугалея". Он высоко оценил фильм, указав на качество его съемки. Политолог подчеркнул, что кинолента затрагивает множество важных моментов, касающихся беспредела на территории Ливии.

Финский эксперт выразил уверенность, что выход второй части позволит привлечь внимание не только российской общественности к проблеме, но и мировой. Это позволит ускорить освобождение и возвращение на родину россиян, находящихся в плену.