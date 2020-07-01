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ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

 Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции

Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции
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15:29   1 Июля 2020
Политика

Финский политолог Бекман: "Шугалей-2" приблизит освобождение социологов

Финский политолог Бекман: "Шугалей-2" приблизит освобождение социологов

Кинолента "Шугалей-2" должна получить широкое распространение за границей, чтобы иностранные граждане знали о хаосе, который творится на территории Ливии. Об этом заявил финский политолог Йохан Бекман.

Продолжение истории о нелегкой судьбе двух российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, заточенных в ливийской тюрьме, скоро выйдет на экраны. Россиян в 2019 году незаконно задержали в североафриканской стране и бросили в неофициальную тюрьму, не предъявив никаких обвинений. Создатели фильма "Шугалей" пообещали, что вторая часть картины будет еще более захватывающая, чем первая.

Йохан Бекман в комментарии iReactor рассказал, что посмотрел первую часть "Шугалея". Он высоко оценил фильм, указав на качество его съемки. Политолог подчеркнул, что кинолента затрагивает множество важных моментов, касающихся беспредела на территории Ливии.

Финский эксперт выразил уверенность, что выход второй части позволит привлечь внимание не только российской общественности к проблеме, но и мировой. Это позволит ускорить освобождение и возвращение на родину россиян, находящихся в плену.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #финляндия #бекман #Шугалей

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