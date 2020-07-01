Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

 Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции

Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

 Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции

Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
15:28   1 Июля 2020
Политика

МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

Информация о нарушениях в ходе голосования по поправкам в Основной закон Российской Федерации за границей не поступала. Соответствующие данные предоставило внешнеполитическое ведомство РФ.

На всероссийском волеизъявлении граждан относительно нововведений к Конституции России готовятся провокации. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, подготавливаемые материалы являются элементом спланированной и хорошо подготовленной акции.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации проходит с 25 июня по 1 июля. Такое распоряжение подписал президент Владимир Путин, сообщает телеканал "Царьград".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#политика #конституция рф #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...