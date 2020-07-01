МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

Информация о нарушениях в ходе голосования по поправкам в Основной закон Российской Федерации за границей не поступала. Соответствующие данные предоставило внешнеполитическое ведомство РФ.

На всероссийском волеизъявлении граждан относительно нововведений к Конституции России готовятся провокации. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, подготавливаемые материалы являются элементом спланированной и хорошо подготовленной акции.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации проходит с 25 июня по 1 июля. Такое распоряжение подписал президент Владимир Путин, сообщает телеканал "Царьград".