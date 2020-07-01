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ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

 Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции

Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции
Трамп признался, что его все больше злит Китай

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 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
15:24   1 Июля 2020
Политика

Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

Голосование по поправкам в Екатеринбурге прокомментировали местные политологи и общественники. Голосование по поправкам к Конституции РФ является необычным, именно поэтому настроение у людей особенное, сообщил Косинцев.

Председатель Общественной палаты Екатеринбурга, доктор экономических наук Александр Косинцев отдал свой голос еще в первый день начала голосования. Он отметил, что меры, которые были предприняты для обеспечения безопасности здоровья граждан, очень качественные.

Косинцев заявил, что люди не кучкуются, все обрабатывается, а также используются средства индивидуальной защиты. Также стоит отметить, что серьезных нарушений, по словам Косинцева, в избирательных пунктах не обнаружено. Он считает, что граждане понимают важность грядущих перемен, а патриоты страны свой выбор уже наверняка давно сделали.

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Автор: Юлия Яковлева
#екатеринбург #конституция #Голосование2020

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