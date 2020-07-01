Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

Голосование по поправкам в Екатеринбурге прокомментировали местные политологи и общественники. Голосование по поправкам к Конституции РФ является необычным, именно поэтому настроение у людей особенное, сообщил Косинцев.

Председатель Общественной палаты Екатеринбурга, доктор экономических наук Александр Косинцев отдал свой голос еще в первый день начала голосования. Он отметил, что меры, которые были предприняты для обеспечения безопасности здоровья граждан, очень качественные.

Косинцев заявил, что люди не кучкуются, все обрабатывается, а также используются средства индивидуальной защиты. Также стоит отметить, что серьезных нарушений, по словам Косинцева, в избирательных пунктах не обнаружено. Он считает, что граждане понимают важность грядущих перемен, а патриоты страны свой выбор уже наверняка давно сделали.