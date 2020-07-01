Первый избиратель в Петербурге проголосовал через минуту после открытия участка

Некоторые петербуржцы поджидали открытия избирательных участков с 8 утра еще в первый день голосования, 25 июня. Об этом корреспонденту «Политика сегодня» сообщили наблюдатели Выборгского района Петербурга.

В школе №83 расположены сразу четыре участка: № 201, 202, 204 и 208. Именно сюда зашел голосовать в 08.01 25 июня первый избиратель.

По словам наблюдателей, такое происходило и сегодня, в основной день голосования. Еще до открытия избирательных участков жители уже собирались у дверей школы. А из-за того, что в здании располагается сразу несколько УИК, количество избирателей здесь намного больше, чем на других участках.

Как отмечает корреспондент «Политики сегодня», все санитарные нормы соблюдены, каждые 50 минут проводится дезинфекция помещения, граждане голосуют в масках и перчатках. Причем перчатки подобраны отдельно для мужчин и для женщин. У каждого избирателя проверяется температура и всем выдается личная ручка. Особенно довольны такой организацией пенсионеры.

Голосование в Петербурге проводится на 1899 избирательных участках. На момент написания материала, свое волеизъявление выразило почти два миллиона жителей, что составило 60 процентов от общего числа населения.