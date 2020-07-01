Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

 Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции

Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

ЦИК РФ: более 80% избирателей Чукотки поддержали поправки к Конституции

 ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ

ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования по Конституции РФ
Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Туве

 Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции

Более 71% россиян проголосовали за поправки к Конституции
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
15:36   1 Июля 2020
Россия

Первый избиратель в Петербурге проголосовал через минуту после открытия участка

Первый избиратель в Петербурге проголосовал через минуту после открытия участка

Некоторые петербуржцы поджидали открытия избирательных участков с 8 утра еще в первый день голосования, 25 июня. Об этом корреспонденту «Политика сегодня» сообщили наблюдатели Выборгского района Петербурга.

В школе №83 расположены сразу четыре участка: № 201, 202, 204 и 208. Именно сюда зашел голосовать в 08.01 25 июня первый избиратель.

По словам наблюдателей, такое происходило и сегодня, в основной день голосования. Еще до открытия избирательных участков жители уже собирались у дверей школы. А из-за того, что в здании располагается сразу несколько УИК, количество избирателей здесь намного больше, чем на других участках.

Первый избиратель в Петербурге проголосовал через одну минуту после открытия участка

Как отмечает корреспондент «Политики сегодня», все санитарные нормы соблюдены, каждые 50 минут проводится дезинфекция помещения, граждане голосуют в масках и перчатках. Причем перчатки подобраны отдельно для мужчин и для женщин. У каждого избирателя проверяется температура и всем выдается личная ручка. Особенно довольны такой организацией пенсионеры.

Первый избиратель в Петербурге проголосовал через одну минуту после открытия участка

Голосование в Петербурге проводится на 1899 избирательных участках. На момент написания материала, свое волеизъявление выразило почти два миллиона жителей, что составило 60 процентов от общего числа населения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Карина Азоян
#петербург #конституция2020 #голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...