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ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

 Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции
МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

 Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет
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15:20   1 Июля 2020
Политика

Аблажей: голосование по поправкам к Конституции РФ в Новосибирске пройдет без сюрпризов

Аблажей: голосование по поправкам к Конституции РФ в Новосибирске пройдет без сюрпризов

Большинство жителей Новосибирской области поддержат поправки к Конституции России. Об этом в среду, 1 июля, заявил доцент, ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН Анатолий Аблажей.

По словам собеседника интернет-издания Nation News, во время голосования по поправкам к Конституции РФ в Новосибирской области не стоит ждать каких-либо сюрпризов. Научный сотрудник уверен, что ситуация в регионе абсолютно спокойная и прогнозируемая.

Он считает, что большинство жителей точно поддержат изменения в Основной закон страны, даже население Академгородка, считающееся более рефлексирующим. В заключение Аблажей добавил, что никаких скандальных ситуаций не было, голосование проходит спокойно и без нарушений.

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Автор: Борис Нестеров
#конституция #новосибирская область #Голосование2020

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