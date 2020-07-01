Аблажей: голосование по поправкам к Конституции РФ в Новосибирске пройдет без сюрпризов

Большинство жителей Новосибирской области поддержат поправки к Конституции России. Об этом в среду, 1 июля, заявил доцент, ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН Анатолий Аблажей.

По словам собеседника интернет-издания Nation News, во время голосования по поправкам к Конституции РФ в Новосибирской области не стоит ждать каких-либо сюрпризов. Научный сотрудник уверен, что ситуация в регионе абсолютно спокойная и прогнозируемая.

Он считает, что большинство жителей точно поддержат изменения в Основной закон страны, даже население Академгородка, считающееся более рефлексирующим. В заключение Аблажей добавил, что никаких скандальных ситуаций не было, голосование проходит спокойно и без нарушений.