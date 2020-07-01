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ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

 Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции
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15:20   1 Июля 2020
Общество

ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

Результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ были обнародованы на Дальнем Востоке.

Центризбирком в среду, 1 июля огласил промежуточные данные по итогам голосования по поправкам в Конституцию на Дальнем Востоке. В соответствии с ними, 83,09% жителей Чукотки проголосовали "за" поправки, отдали же свой голос против изменений — 15,75%.

На Сахалине новации в основном законе поддержали 74,02% граждан — против выссказались 24,66%. Жители Приморья в 73,7% проголосовали "за", а голос "против" отдали 25,25% граждан. Похожие результаты оказались в Хабаровском крае. Там отдали голос "за" 71,87% граждан, а "против" — 26,78%.

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Автор: Юлия Яковлева
#дальний восток #итоги голосования #Голосование2020

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