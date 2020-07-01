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ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

 Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции
МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

 Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет
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Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

 Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции
МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

 Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
15:19   1 Июля 2020
Политика

Поправки к Конституции поддержали 74,18% россиян по итогам обработки 1% протоколов

Поправки к Конституции поддержали 74,18% россиян по итогам обработки 1% протоколов

За принятие поправок в Конституцию проголосовали 74,18% жителей РФ. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома России после обработки 1% голосов.

Также отмечается, что против нововведений в основной закон страны проголосовали 24,69% граждан.

В России проходит финальный день голосования по поправкам к Конституции. Голосование решено было растянуть на неделю, чтобы не перегружать избирательные участки в условиях пандемии коронавируса.

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Автор: Илья Романович
#цик #Голосование2020

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