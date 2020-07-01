Поправки к Конституции поддержали 74,18% россиян по итогам обработки 1% протоколов

За принятие поправок в Конституцию проголосовали 74,18% жителей РФ. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома России после обработки 1% голосов.

Также отмечается, что против нововведений в основной закон страны проголосовали 24,69% граждан.

В России проходит финальный день голосования по поправкам к Конституции. Голосование решено было растянуть на неделю, чтобы не перегружать избирательные участки в условиях пандемии коронавируса.