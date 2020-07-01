Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Число публикаций фейков возросло в период перед общероссийским голосованием по поправкам к Конституции. О деятельности провокаторов рассказала глава организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

Активисты "Лиги безопасного интернета" активно мониторили цифровое пространство в поисках фейков, которые распространяются для дискредитации голосования по поправкам к Конституции России. Работа стартовала 5 июня, на текущий момент выявлено более 8,4 тыс. вбросов. Об этом Мизулина сообщила на брифинге в ситуационном центре Общественной палаты России, ее слова передает ТАСС. Недостоверные данные неоднократно публиковались ботами.

Итоговый доклад по обстановке в информационном пространстве будет представлен общественности 7 июля, рассказал Александр Малькевич. Провокации особенно активно стали появляться с 25 июня по 1 июля, когда россияне начали голосовать по вопросу изменения Основного закона.