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 Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции
МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

 Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

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15:14   1 Июля 2020
Общество

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Число публикаций фейков возросло в период перед общероссийским голосованием по поправкам к Конституции. О деятельности провокаторов рассказала глава организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

Активисты "Лиги безопасного интернета" активно мониторили цифровое пространство в поисках фейков, которые распространяются для дискредитации голосования по поправкам к Конституции России. Работа стартовала 5 июня, на текущий момент выявлено более 8,4 тыс. вбросов. Об этом Мизулина сообщила на брифинге в ситуационном центре Общественной палаты России, ее слова передает ТАСС. Недостоверные данные неоднократно публиковались ботами.

Итоговый доклад по обстановке в информационном пространстве будет представлен общественности 7 июля, рассказал Александр Малькевич. Провокации особенно активно стали появляться с 25 июня по 1 июля, когда россияне начали голосовать по вопросу изменения Основного закона.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #лига безопасного интернета #фейковые новости #Голосование2020

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