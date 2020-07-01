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ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

 Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции
МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

 Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет
Трамп признался, что его все больше злит Китай

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США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
15:13   1 Июля 2020
Общество

Уже 64,49% жителей Московской области приняли участие в голосовании по Конституции РФ

Уже 64,49% жителей Московской области приняли участие в голосовании по Конституции РФ

Глава избирательной комиссии Московской области Илья Березкин сообщил, что уже 64,49% жителей региона приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции России.

В полдень он представил промежуточный отчет по явке избирателей. По состоянию на 12 часов дня 1 июля в Подмосковье проголосовали 3 724 259 граждан. Из них подавляющее большинство самостоятельно приходили на избирательные участки — 79,83%. Дома голосовали 8,87% избирателей, 10,41% — на придомовых территориях общего пользования. И менее одного процента — в населенных пунктах, где нет помещений для голосования.

Российский опыт по проведению голосования в условиях пандемии будет использован в ФРГ, заявил депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн. Германия уже начинает готовиться к выборам в Бундестаге, которые должны состояться в следующем году. В стране также пройдет несколько региональных выборов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#подмосковье #конституция #Голосование2020

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