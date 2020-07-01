Уже 64,49% жителей Московской области приняли участие в голосовании по Конституции РФ

Глава избирательной комиссии Московской области Илья Березкин сообщил, что уже 64,49% жителей региона приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции России.

В полдень он представил промежуточный отчет по явке избирателей. По состоянию на 12 часов дня 1 июля в Подмосковье проголосовали 3 724 259 граждан. Из них подавляющее большинство самостоятельно приходили на избирательные участки — 79,83%. Дома голосовали 8,87% избирателей, 10,41% — на придомовых территориях общего пользования. И менее одного процента — в населенных пунктах, где нет помещений для голосования.

Российский опыт по проведению голосования в условиях пандемии будет использован в ФРГ, заявил депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн. Германия уже начинает готовиться к выборам в Бундестаге, которые должны состояться в следующем году. В стране также пройдет несколько региональных выборов.