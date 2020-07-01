Политолог Григорьев рассказал о плюсах поправок в Конституцию для россиян

В среду, 1 июля, проходит финальный этап голосования по поправкам в Конституцию РФ, в результате которого будут заданы контуры направления для государственного развития России.

Политолог Сергей Григорьев подчеркнул, что поправки в Конституцию РФ качественно улучшат жизнь граждан России и защитят их. Об этом сообщает "Полит Эксперт".

Специалист заявил, что в связи со сложившейся в мире политической ситуацией ряд поправок давно уже напрашивался. Он напомнил, что существующая Конституция была разработана в сложный период для России. Поэтому в ряде пунктов на сегодняшний день она уже устарела. По мнению политолога, Россия не должна подчинятся тому полю, которое навязывается извне. Также он рассказал, что голосование идет хорошо и без проблем, и Россия смогла сделать все необходимое, чтобы добиться прозрачности процесса.