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 Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции
МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

 Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

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15:10   1 Июля 2020
Общество

Избирком Саратовской области оценил ситуацию с фейками о голосовании по Конституции РФ

Избирком Саратовской области оценил ситуацию с фейками о голосовании по Конституции РФ

Ситуацию с фейками о голосовании по Конституции РФ прокомментировала председатель избирательной комиссии Саратовской области Ирина Романова.

В регионе имел место "шквал фейковых новостей". По всем фактам избирком обратился в правоохранительные органы, отметила Ирина Романова. В общей сложности подано 52 обращения. Из них 40 не подтвердились, добавила Ирина Романова. Из оставшихся три обращения направлены в следственные органы.

Кроме того, еще несколько обращений поступили в ГУ МВД по Саратовской области для уточнения списка избирателей. Остальные находятся на рассмотрении, резюмировала Ирина Романова. В эту среду в РФ стартовал основной и последний день голосования по поправкам к Конституции РФ.

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Автор: Яна Либерман
#саратовская область #фейки #Голосование2020

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