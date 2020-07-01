Избирком Саратовской области оценил ситуацию с фейками о голосовании по Конституции РФ

Ситуацию с фейками о голосовании по Конституции РФ прокомментировала председатель избирательной комиссии Саратовской области Ирина Романова.

В регионе имел место "шквал фейковых новостей". По всем фактам избирком обратился в правоохранительные органы, отметила Ирина Романова. В общей сложности подано 52 обращения. Из них 40 не подтвердились, добавила Ирина Романова. Из оставшихся три обращения направлены в следственные органы.

Кроме того, еще несколько обращений поступили в ГУ МВД по Саратовской области для уточнения списка избирателей. Остальные находятся на рассмотрении, резюмировала Ирина Романова. В эту среду в РФ стартовал основной и последний день голосования по поправкам к Конституции РФ.