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 Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции
МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

 Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

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15:03   1 Июля 2020
Политика

ЦИК озвучил первые результаты голосования по поправкам к Конституции РФ

ЦИК озвучил первые результаты голосования по поправкам к Конституции РФ

Избирательные комиссии в регионах, где уже завершилось всероссийское голосование по поправкам к Конституции страны, подводят первые результаты. На текущий момент 72,92% жителей страны высказались за изменения Основного закона, сообщили в ЦИК.

Избирательные комиссии обработали 0,79% бюллетеней. Известно, что 25,84% россиян высказались против конституционной реформы.

Ранее Центризбирком указывал на то, что в избирательной кампании по поправкам приняли участие более 60% граждан Российской Федерации. 1 июля является заключительным днем голосования. Оно проходит очно. В предыдущие шесть дней россияне могли проголосовать удаленно, на дому и по месту трудовой деятельности.

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Автор: Кристина Мокроусова
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