ЦИК озвучил первые результаты голосования по поправкам к Конституции РФ

Избирательные комиссии в регионах, где уже завершилось всероссийское голосование по поправкам к Конституции страны, подводят первые результаты. На текущий момент 72,92% жителей страны высказались за изменения Основного закона, сообщили в ЦИК.

Избирательные комиссии обработали 0,79% бюллетеней. Известно, что 25,84% россиян высказались против конституционной реформы.

Ранее Центризбирком указывал на то, что в избирательной кампании по поправкам приняли участие более 60% граждан Российской Федерации. 1 июля является заключительным днем голосования. Оно проходит очно. В предыдущие шесть дней россияне могли проголосовать удаленно, на дому и по месту трудовой деятельности.