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ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

 Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции
МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

 Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет
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15:00   1 Июля 2020
Политика

Средняя явка на голосование по Конституции РФ превысила 60%

Средняя явка на голосование по Конституции РФ превысила 60%

Явка на голосовании по внесению изменений в Конституцию по России превысила 60%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проходит на всей территории страны с 25 июня по 1 июля. В Центризбиркоме отметили, что средняя явка по России составила 60,1% от общего числа избирателей.

Избирательные пункты во всех регионах РФ завершат прием голосов 1 июля в 20:00 по местному времени, проголосовать могут все совершеннолетние граждане страны. На участках действуют строгие правила санитарной безопасности. Гражданам предоставляются средства индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция.

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Автор: Яна Либерман
#поправки #цик рф #конституция #Голосование2020

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