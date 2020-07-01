Средняя явка на голосование по Конституции РФ превысила 60%

Явка на голосовании по внесению изменений в Конституцию по России превысила 60%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проходит на всей территории страны с 25 июня по 1 июля. В Центризбиркоме отметили, что средняя явка по России составила 60,1% от общего числа избирателей.

Избирательные пункты во всех регионах РФ завершат прием голосов 1 июля в 20:00 по местному времени, проголосовать могут все совершеннолетние граждане страны. На участках действуют строгие правила санитарной безопасности. Гражданам предоставляются средства индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция.