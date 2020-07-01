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 Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции
МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

 Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

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15:00   1 Июля 2020
Общество

Глава Твери назвал голосование по поправкам историческим моментом

Глава Твери назвал голосование по поправкам историческим моментом

Действующий губернатор Твери Игорь Руденя отметил, что плебисцит по нововведениям в Основной закон страны является важным моментом в истории России.

Руденя пришел на избирательный участок №1015, расположенный  в Тверской областной универсальной научной библиотеке имени Горького, 1 июля, в день, который является финальным для проведения голосования. Прежде чем пройти процедуру, ему измерили температуру, а также выдали маску и перчатки. Вскоре он выразил свое мнение и опустил бюллетень в урну, сообщает издание "Тверская жизнь".

Сам губернатор отметил историческую важность события. Местные СМИ подчеркнули, что за ходом мероприятия следят свыше 600 наблюдателей от Общественной палаты региона. А волонтерами стали люди, которые заранее зарегистрировались на специальном сайте. Они осуществляют возможность участия в мероприятии для маломобильных граждан.

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Автор: Борис Нестеров
#поправки #руденя #тверь #Голосование2020

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