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ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

 Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции
МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

 Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет
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14:59   1 Июля 2020
Общество

Портал "Ясно" выявил провокаторов на голосовании по Конституции в Ейске

Портал "Ясно" выявил провокаторов на голосовании по Конституции в Ейске

Голосование по поправкам к Конституции России проводится во всех регионах страны. В Ейске выявлена целая группа, занимающаяся дискредитацией процесса голосования.

По данным портала "Ясно", провокационные действия осуществляются организованной группой. Люди ведут себя нагло, мешают работать избирательной комиссии, ведут съемку с неразрешенных мест. Эту информацию подтвердил член Общественной палаты РФ Владимир Коробчак.

Краснодарский штаб блогера Алексея Навального также подключился к дискредитации. Распространяется информация, что люди пришли на участки и якобы не нашли свои фамилии в списках.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля. В нем могут принять участие все граждане России в возрасте от 18 лет. Избирательные комиссии принимают граждан с 08:00 до 20:00.

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Автор: Яна Либерман
#россия #конституция #Голосование2020

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