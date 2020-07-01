Портал "Ясно" выявил провокаторов на голосовании по Конституции в Ейске

Голосование по поправкам к Конституции России проводится во всех регионах страны. В Ейске выявлена целая группа, занимающаяся дискредитацией процесса голосования.

По данным портала "Ясно", провокационные действия осуществляются организованной группой. Люди ведут себя нагло, мешают работать избирательной комиссии, ведут съемку с неразрешенных мест. Эту информацию подтвердил член Общественной палаты РФ Владимир Коробчак.

Краснодарский штаб блогера Алексея Навального также подключился к дискредитации. Распространяется информация, что люди пришли на участки и якобы не нашли свои фамилии в списках.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля. В нем могут принять участие все граждане России в возрасте от 18 лет. Избирательные комиссии принимают граждан с 08:00 до 20:00.