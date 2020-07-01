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 Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции
МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

 Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

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14:58   1 Июля 2020
Политика

ЦИК призвал уточнять информацию о голосовании по поправкам к Конституции РФ

ЦИК призвал уточнять информацию о голосовании по поправкам к Конституции РФ

Зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев заявил, что в ходе ввода данных о процессе голосования по поправкам к Конституции страны обрабатывается большой объем информации, которая кому-то может быть не совсем понятной.

При этом он призвал все же уточнять данные в ЦИК, а не домысливать увиденное. Булаев подчеркнул, что сотрудники Комиссии всегда открыты для контакта и готовы отвечать на вопросы граждан.

Зампред Центризбиркома Российской Федерации отметил, что в стране более 108 миллионов голосующих, открыты 96 с лишним тысяч участков. В то время, как большое количество информации собирается вручную.

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Автор: Кристина Мокроусова
#поправки #цик #Голосование2020

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