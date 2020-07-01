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ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

 Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции
МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

МИД РФ рассказал о ходе голосования по Конституции за границей

 Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет
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14:51   1 Июля 2020
Общество

ФАН опроверг данные оппозиции о заранее выставленной явке граждан

ФАН опроверг данные оппозиции о заранее выставленной явке граждан

Некоторые СМИ публикуют фейковую информацию, что якобы в отдельных регионах России заранее была определена явка избирателей на голосование по поправкам к Конституции РФ. Сообщения не соответствуют действительности.

Сегодня в интернете появились публикации, что ЦИК якобы заранее подготовил статистику по результатам голосования в стране. Блогер Алексей Навальный поддержал оппозиционные издания, которые поставили под сомнение официальные данные явки избирателей по некоторым республикам, опубликованные в 15:00 по местному времени.

Утром Навальный вывесил на своей странице таблицу с предварительными данными по республике Алтай, но вскоре ее удалил. Федеральное агентство новостей направило официальный запрос в Центральную избирательную комиссию и теперь ждет ответа. Как удалось выяснить корреспондентам ФАН, Навальный хотел воспользоваться данными, которые были актуальны в предыдущие дни досрочного голосования. Таким образом, он неудачно попытался дискредитировать весь процесс общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

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Автор: Василий Пименов
#конституция #фейки #Голосование2020

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