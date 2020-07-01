ФАН опроверг данные оппозиции о заранее выставленной явке граждан

Некоторые СМИ публикуют фейковую информацию, что якобы в отдельных регионах России заранее была определена явка избирателей на голосование по поправкам к Конституции РФ. Сообщения не соответствуют действительности.

Сегодня в интернете появились публикации, что ЦИК якобы заранее подготовил статистику по результатам голосования в стране. Блогер Алексей Навальный поддержал оппозиционные издания, которые поставили под сомнение официальные данные явки избирателей по некоторым республикам, опубликованные в 15:00 по местному времени.

Утром Навальный вывесил на своей странице таблицу с предварительными данными по республике Алтай, но вскоре ее удалил. Федеральное агентство новостей направило официальный запрос в Центральную избирательную комиссию и теперь ждет ответа. Как удалось выяснить корреспондентам ФАН, Навальный хотел воспользоваться данными, которые были актуальны в предыдущие дни досрочного голосования. Таким образом, он неудачно попытался дискредитировать весь процесс общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.