Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

 Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции
Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

 Аблажей: голосование по поправкам к Конституции РФ в Новосибирске пройдет без сюрпризов

Аблажей: голосование по поправкам к Конституции РФ в Новосибирске пройдет без сюрпризов
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

 Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции
Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

 Аблажей: голосование по поправкам к Конституции РФ в Новосибирске пройдет без сюрпризов

Аблажей: голосование по поправкам к Конституции РФ в Новосибирске пройдет без сюрпризов
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
14:51   1 Июля 2020
Политика

Памфилова надеется, что запланированные провокации не повлияют на голосование по поправкам

Памфилова надеется, что запланированные провокации не повлияют на голосование по поправкам

Злоумышленники планируют устроить провокации на голосовании по поправкам к Конституции РФ, финальный день которого проходит в стране. Причастные к этому попадут в черный список Центризбиркома, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова выразила надежду, что возможные провокации никак не скажутся на избирательной кампании. В конечном счете все организаторы будут вычислены и в дальнейшем не смогут участвовать в проведении голосования, пишет ФАН.

Также глава ЦИК обратила внимание руководителей региональных избиркомов на то, что 1 июля явка избирателей может оказаться более высокой, чем в течение предыдущих шести дней. Поэтому особенно важно следовать санитарным требованиям.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#поправки #цик #памфилова #провокации #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...