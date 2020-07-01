Памфилова надеется, что запланированные провокации не повлияют на голосование по поправкам

Злоумышленники планируют устроить провокации на голосовании по поправкам к Конституции РФ, финальный день которого проходит в стране. Причастные к этому попадут в черный список Центризбиркома, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова выразила надежду, что возможные провокации никак не скажутся на избирательной кампании. В конечном счете все организаторы будут вычислены и в дальнейшем не смогут участвовать в проведении голосования, пишет ФАН.

Также глава ЦИК обратила внимание руководителей региональных избиркомов на то, что 1 июля явка избирателей может оказаться более высокой, чем в течение предыдущих шести дней. Поэтому особенно важно следовать санитарным требованиям.