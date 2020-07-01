Меркель: проект "Северный поток — 2" должен быть завершен

Российский проект "Северный поток — 2" необходимо закончить, уверена канцлер Германии Ангела Меркель.

Отношения между Берлином и Вашингтоном продолжают обостряться из-за строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Меркель не раз призывала западных коллег снять санкции, особенно на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Германия положительно оценивает строительство газопровода. Именно поэтому Ангела Меркель всеми силами пытается поддержать проект.