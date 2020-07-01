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ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

 Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции
Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

 Аблажей: голосование по поправкам к Конституции РФ в Новосибирске пройдет без сюрпризов

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14:41   1 Июля 2020
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Меркель: проект "Северный поток — 2" должен быть завершен

Меркель: проект "Северный поток — 2" должен быть завершен

Российский проект "Северный поток — 2" необходимо закончить, уверена канцлер Германии Ангела Меркель.

Отношения между Берлином и Вашингтоном продолжают обостряться из-за строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Меркель не раз призывала западных коллег снять санкции, особенно на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Германия положительно оценивает строительство газопровода. Именно поэтому Ангела Меркель всеми силами пытается поддержать проект.

"Проект "Северный поток – 2" должен быть завершен", — сказала Ангела Меркель.

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Автор: Василий Пименов
#россия #германия #СП-2

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