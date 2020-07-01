Явка на голосование по Конституции РФ в Крыму составляет 72,45% от всех избирателей

Крымчане проявляют активность в ходе избирательного процесса по Конституции РФ. По состоянию на 12 часов по Москве явка составила 72,45% от общего числа избирателей. Об этом заявил руководитель местного избиркома Михаил Малышев.

По словам главы комиссии, к 12 часам уже проголосовали более одного миллиона человек. В процентном отношении явка составляет 72,45%. Подобная ситуация наблюдалась во время выборов президента в 2018 году. Тогда граждане также активно принимали участие в голосовании.

Малышев подчеркнул, что за избирательным процессом следят три тысячи наблюдателей. Обстановка на участках для голосования нормальная. Серьезных нарушений не зафиксировано, пишет РИА Новости.

Конституционное голосование проходит с 25 июня по 1 июля 2020 года включительно. Время проведения — с 8:00 до 20:00 по местному времени.