Перечислены факторы, которые обеспечивают высокую явку на голосование по Конституции РФ

Показатель средней явки на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации за шесть дней мероприятия превысил 55%. В ряде регионов он составил уже больше 70%.

Явка никогда не является самоцелью голосования, заметила политический консультант Алена Август. Вопрос всегда решается простым большинством. При этом на всероссийском голосовании явка уже имеет высокий показатель — более 50%, заметила эксперт. На данные не повлияла даже пандемия коронавирусной инфекции, передает Федеральное агентство новостей.

"Впервые у нас избирательные участки сами пришли к людям. Проголосовать можно было на открытых пространствах, во дворах. Для многих это было важно, потому что долгая самоизоляция повлияла на людей", — подчеркнула Август.

Серьезных нарушений на голосовании начиная с 25 июня не было, заметила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Регистрируется минимальное число обращений, заметила она. При этом был выявлен ряд фейков. Некоторые из них носят характер провокации, заметила политконсультант.

"Что интересно: люди сами пытались совершить какие-то провокации, чтобы потом заявить о нарушениях — это намеренное поведение", — объяснила она.

Избирательные участки в главный день голосования по дополнениям в Основной закон страны открылись в каждом субъекте Российской Федерации. Первыми эстафету приняли Чукотка и Камчатка. Политологи считают, что Дальний Восток покажет хорошие результаты по итогам голосования.