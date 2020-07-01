Фадеев заявил о подготовке СПЧ доклада по итогам общероссийского голосования

Доклад по итогам общероссийского голосования по поправкам к Конституции будет готов примерно через десять дней после его окончания, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Документ будет обобщать опыт, который был приобретен в период голосования по поправкам к Основному закону страны. По словам Фадеева, выявленные замечания предъявят обществу, сообщает ТАСС. Каких-либо значительных нарушений в ходе голосования по поправкам выявлено не было.

Фадеев подчеркнул, что за прошедшие шесть дней был отмечен высокий уровень организации процесса. Никаких существенных проблем, способных повлиять на ход или результаты голосования, зафиксировано не было.