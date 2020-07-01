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ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

 Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции
Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

 Аблажей: голосование по поправкам к Конституции РФ в Новосибирске пройдет без сюрпризов

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14:08   1 Июля 2020
Общество

Явка на голосование по поправкам к Конституции в Москве достигла 45,81%

Явка на голосование по поправкам к Конституции в Москве достигла 45,81%

Финальный день голосования по поправкам к Конституции РФ стартовал в России 1 июля. Явка в Москве к 12:00 достигла 45,81%, сообщает Центральная избирательная комиссия РФ.

Согласно данным ЦИК, общая явка по всей России составила 55,22% за прошедшие 6 дней. Участки для голосования открылись 25 июня. Избиратели могут отдать голос в последний день мероприятия 1 июля. В Москве явка составила 45,81% к полудню. Самым активным районом столицы стало Лефортово. Подсчет голосов будет производиться после завершения голосования во всех регионах страны, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

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Автор: Яна Либерман
#поправки #конституция #Голосование2020

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