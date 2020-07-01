Явка на голосование по поправкам к Конституции в Москве достигла 45,81%

Финальный день голосования по поправкам к Конституции РФ стартовал в России 1 июля. Явка в Москве к 12:00 достигла 45,81%, сообщает Центральная избирательная комиссия РФ.

Согласно данным ЦИК, общая явка по всей России составила 55,22% за прошедшие 6 дней. Участки для голосования открылись 25 июня. Избиратели могут отдать голос в последний день мероприятия 1 июля. В Москве явка составила 45,81% к полудню. Самым активным районом столицы стало Лефортово. Подсчет голосов будет производиться после завершения голосования во всех регионах страны, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.