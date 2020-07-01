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 Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции
Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

 Аблажей: голосование по поправкам к Конституции РФ в Новосибирске пройдет без сюрпризов

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13:58   1 Июля 2020
Политика

ОП: наблюдатели за ходом голосования по Конституции РФ ни разу не были удалены с участка

ОП: наблюдатели за ходом голосования по Конституции РФ ни разу не были удалены с участка

Наблюдатели за ходом всероссийского голосования по поправкам к Конституции России внимательно выполняют свои обязанности. Об этом заявил куратор корпуса наблюдателей Общественной палаты РФ Вадим Ковалев.

Ковалев подчеркнул, что за все дни голосования с 25 июня наблюдатели не удалялись со своих участков и продолжат следить за процессом до 20 часов вечера 1 июля, когда все участки официально закроются и голосование закончится.

Как сообщает телеканал RT, средняя явка на голосовании по поправкам к Конституции России к 13 часам финального дня, 1 июля, составила около 59 процентов.

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Автор: Ирина Большунова
#ковалев #конституция #Голосование2020

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