Опыт РФ по организации голосования в условиях COVID-19 учтут в Германии

Опыт организации в России голосования в условиях эпидемии коронавируса может быть перенят Германией. Об этом журналистам заявил депутат берлинского парламента Гуннар Линдеманн.

Парламентарий подчеркнул, что в следующем году в германском бундестаге пройдут выборы, а также несколько региональных избирательных процессов по стране. Линдеманн отметил, что неизвестно, сколько продлится пандемия, а потому у России есть чему поучиться.

Также депутат парламента столицы ФРГ подчеркнул, что на избирательных участках в ходе голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации все организовано на высоком уровне.