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 Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции
Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

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13:57   1 Июля 2020
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Опыт РФ по организации голосования в условиях COVID-19 учтут в Германии

Опыт РФ по организации голосования в условиях COVID-19 учтут в Германии

Опыт организации в России голосования в условиях эпидемии коронавируса может быть перенят Германией. Об этом журналистам заявил депутат берлинского парламента Гуннар Линдеманн.

Парламентарий подчеркнул, что в следующем году в германском бундестаге пройдут выборы, а также несколько региональных избирательных процессов по стране. Линдеманн отметил, что неизвестно, сколько продлится пандемия, а потому у России есть чему поучиться.

Также депутат парламента столицы ФРГ подчеркнул, что на избирательных участках в ходе голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации все организовано на высоком уровне.

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Автор: Ирина Большунова
#германия #конституция #Голосование2020

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