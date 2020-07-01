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ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

ЦИК обнародовала данные результатов голосования по Дальнему Востоку

 Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции

Мизулина рассказала о публикации фейков в период голосования по поправкам к Конституции
Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

Косинцев: на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге нарушений нет

 Аблажей: голосование по поправкам к Конституции РФ в Новосибирске пройдет без сюрпризов

Аблажей: голосование по поправкам к Конституции РФ в Новосибирске пройдет без сюрпризов
Трамп признался, что его все больше злит Китай

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 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

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13:54   1 Июля 2020
Общество

Избирком Петербурга: явка по городу к полудню составила 62,17%

Избирком Петербурга: явка по городу к полудню составила 62,17%

Голосование по поправкам к Конституции в Санкт-Петербурге идет активно. По состоянию на 12 часов в городе проголосовали уже 2,4 миллиона избирателей. Это 62,17 процента от их общего количества, сообщил местный избирком.

Явка на голосование по поправкам к Конституции в Санкт-Петербурге к полудню составила 62,17 процента избирателей. Всего проголосовали около 2,4 миллиона человек, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.

Голосование по поправкам в Основной закон страны идет в РФ с 25 июня. Сегодня, 1 июля, заключительный и основной день плебисцита.

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Автор: Юлия Яковлева
#петербург #поправки #явка #Голосование2020

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