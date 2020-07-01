Избирком Петербурга: явка по городу к полудню составила 62,17%

Голосование по поправкам к Конституции в Санкт-Петербурге идет активно. По состоянию на 12 часов в городе проголосовали уже 2,4 миллиона избирателей. Это 62,17 процента от их общего количества, сообщил местный избирком.

Явка на голосование по поправкам к Конституции в Санкт-Петербурге к полудню составила 62,17 процента избирателей. Всего проголосовали около 2,4 миллиона человек, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.

Голосование по поправкам в Основной закон страны идет в РФ с 25 июня. Сегодня, 1 июля, заключительный и основной день плебисцита.