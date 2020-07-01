Голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит без нарушений

Общенародное голосование по поправкам к Конституции РФ в Архангельской области проходит спокойно и без нарушений. Об этом в среду, 1 июля, заявил заместитель председателя региональной Общественной палаты Александр Поликарпов.

Беседуя с корреспондентом интернет-издания "ПолитРоссия", Поликарпов заявил, что около 40% жителей региона уже исполнили гражданский долг, придя на избирательные участки, где проводится голосование по поправкам в Основной закон России.

По словам собеседника агентства, для участия в плебисците были созданы все необходимые условия. На каждом избирательном участке есть средства индивидуальной защиты — маски и анестетики, а также одноразовые ручки. Всего в Архангельской области открыты 850 избирательных участков.

Указ о проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ накануне подписал президент России Владимир Путин. Первый день голосования состоялся 25 июня.