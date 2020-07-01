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 Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму

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13:52   1 Июля 2020
Политика

Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму

Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму

Три избирательных участка, расположенных в Ялте, посетила делегация международных экспертов, в которую вошли депутаты Европарламента. Они произвели оценку организации процесса голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Депутат Европарламента, президент ассоциации "Франко-Российский диалог" Тьерри Мариани, возглавляющий международную делегацию, рассказал, что все, что удалось увидеть комиссии, — это хорошо организованный процесс выборов с технической точки зрения. На участках соблюдены все санитарные требования и меры предосторожности. По его мнению, для жителей Крымского полуострова голосование является хорошей возможность подтвердить выбор, сделанный в 2014 году, когда Крым по итогам проведенного там референдума вернулся в состав РФ.

Мариани указал, что считает голосование в Крыму легитимным, а также рассказал о большом объеме фейков по ситуации на полуострове, которые тиражируется в странах Европы, пишет "Интерфакс".

Международная делегация прибыла в Симферополь вечером вторника. В нее входят пять депутатов Европарламента от Франции, депутат из ФРГ, экс-член ЦИК Болгарии, вице-председатель партии "Альтернатива Болгарского Возрождения", а также журналист из Венгрии.

Телеканал "360" рассказал, как проходит процесс голосования по Конституции на территории Крымского полуострова.

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Автор: Руслан Неглинный
#европарламент #поправки #комиссия #конституция рф #Голосование2020

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