Делегация Европарламента высоко оценила голосование по Конституции РФ в Крыму

Три избирательных участка, расположенных в Ялте, посетила делегация международных экспертов, в которую вошли депутаты Европарламента. Они произвели оценку организации процесса голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Депутат Европарламента, президент ассоциации "Франко-Российский диалог" Тьерри Мариани, возглавляющий международную делегацию, рассказал, что все, что удалось увидеть комиссии, — это хорошо организованный процесс выборов с технической точки зрения. На участках соблюдены все санитарные требования и меры предосторожности. По его мнению, для жителей Крымского полуострова голосование является хорошей возможность подтвердить выбор, сделанный в 2014 году, когда Крым по итогам проведенного там референдума вернулся в состав РФ.

Мариани указал, что считает голосование в Крыму легитимным, а также рассказал о большом объеме фейков по ситуации на полуострове, которые тиражируется в странах Европы, пишет "Интерфакс".

Международная делегация прибыла в Симферополь вечером вторника. В нее входят пять депутатов Европарламента от Франции, депутат из ФРГ, экс-член ЦИК Болгарии, вице-председатель партии "Альтернатива Болгарского Возрождения", а также журналист из Венгрии.

Телеканал "360" рассказал, как проходит процесс голосования по Конституции на территории Крымского полуострова.