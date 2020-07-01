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13:52   1 Июля 2020
Общество

Рогозин анонсировал на осень пилотируемый пуск корабля с Байконура

Рогозин анонсировал на осень пилотируемый пуск корабля с Байконура

Роскосмос осенью текущего года собирается провести пилотируемый пуск корабля с Байконура. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, на сегодняшний день на МКС работают космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. В то же время он отметил, что Россия вынуждена работать в сложных условиях.

"Сейчас наши коллеги находятся на орбите, мы планируем осенью совершить еще один пуск пилотируемого корабля, то есть идет в принципе обычная ротация экипажа, который выполняет свое полетное задание", — пояснил глава Роскосмоса.

Рогозин также напомнил, что в апреле, когда по всему миру активно распространялась коронавирусная инфекция, на МКС удалось доставить очередной экипаж.

"Нам удалось это сделать, и никакая зараза на орбиту не попала", — подчеркнул он.

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Автор: Борис Нестеров
#рогозин #роскосмос

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